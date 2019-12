TEST du Casque Steelseries Arctis 1 Wireless : De la qualité mais un passage au sans-fil qui a un prix

Plus encore qu'un clavier ou une souris, il est toujours délicat d'acheter un casque sans ne jamais l'avoir eu sur les oreilles. Nous avons donc testé pour vous le casque Arctis 1 Wireless. De "l'entrée de gamme" de chez SteelSeries qui n'en reste pas moins globalement qualitatif.

Toujours dans l'optique de venir garnir notre collection de test de casques gaming, cette fois-ci on a pu avoir entre les mains (et surtout sur la tête) le casque Arctis 1 Wireless de Steelseries. Il s'agit tout simplement de la version sans fil de l'Arctis 1 disponible lui pour une soixantaine d'euros. Pour son passage en sans fil, le prix grimpe tout de même de 60 euros. Pas vraiment certain que cela soit justifié malgré les qualités intrinsèques du casque. Car on reste sur de l'entrée de gamme sur le produit en lui-même et on monte sur du milieu de gamme du coté du prix.

Sobre et élégant

Coté design on est sur un habillage noir assez élégant et surtout très soft. Typiquement le genre de casque qui n'est pas typé gaming et qui peut se porter en toute discrétion dans les transports pour écouter simplement de la musique. Nulle trace de RGB et Micro totalement séparable du casque et rétractable. Toujours un bon point chez SteelSeries. Une fois sur la tête, c'est un vrai plaisir et au bout de quelques heures on ne ressent pas la pression parfois handicapante que l'on peut ressentir sur les oreilles avec d'autres modèles.

Une différence de prix "choquante" avec le Arctis 1 filaire

Le casque fonctionne sur Android, Nintendo Switch, PC et PS4. Seul iOS et la Xbox One sont incompatibles. Sans fil, le casque passe par un dongle mais il est aussi possible de passer en filaire via sa prise jack 3.5mm. Merci une nouvelle fois au constructeur de laisser cette possibilité même si pour le coup un amateur du filaire se tournera vers le Arctis 1 qui est le même produit mais moins cher. Comme toujours il est possible de configurer le casque via le logiciel Steelseries Engine, comme le RGB est absent on ne l'utilisera uniquement que pour l'equalizer.

Un produit qui reste très qualitatif

Pour ce qui est du son, il est plutôt clair, la scène sonore large (quoi qu'un peu moins que sur les modèles haut de gamme de la marque), les aigus et les bas médium détaillés. Bref, il n'y a vraiment rien à reprocher de ce coté-là surtout pour le prix qui reste somme toute "abordable" pour ce type de produit. Le micro multidirectionnel est aussi de bonne facture mais il aura parfois un peu de mal à éliminer les bruits parasites. Sur une gamme de prix similaire, le micro du Asus TUF Gaming H7 Wireless fait par exemple mieux sur ce point.

Si vous comptez l'utiliser uniquement en mode sans fil, sachez que vous pourrez compter sur ce casque facilement une vingtaine d'heures. Il en faudra par contre facilement 5 pour le recharger totalement. Pour les autres, foncez plutôt sur le Arctis 1, 60, moins cher.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN PASSAGE AU SANS FIL QUI SE RESSENT SUR LE PORTEFEUILLE ! Malgré ses qualités, le passage au sans fil facturé 60 euros de plus par rapport au "simple"Arctis 1 est un peu démesuré et exagéré. Si vous êtes sûr d'utiliser votre casque principalement chez vous sur votre PC, optez pour le Arctis 1 tout court qui vous proposera la même qualité mais pour 60 euros de moins donc. En revanche si vous tenez absolument à avoir une utilisation sans fil (sur Switch dans son lit, dehors sur son téléphone etc,) ça reste un bon produit.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La qualité sonore.

Le design sobre et élégant. La différence de prix avec le Arctis 1 filaire.