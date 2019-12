Star Citizen dévoile sa pub pour le vaisseau Aegis AE 2949

À l'occasion de la CitizenCon 2949, Star Citizen en a montré enfin un peu plus sur son contenu, comme notamment les vaisseaux de la marque Aegis, bien connue de la communauté.

Star Citizen souhaite proposer un univers réaliste et cohérent. Ainsi pour présenter ses vaisseaux, le jeu n'hésite pas à passer par de faux spots publicitaires pour vanter les mérites de tel ou tel vaisseau.

Cette fois c'est au tour de l'Aegis AE 2949 de se montrer à nous. On se croirait presque dans Top Gear mais version spatiale. Le présentateur nous vante donc les mérites de l'ingénierie moteur, son armement, son cockpit.... Enfin bref Star Citizen semble de plus en plus touffu et on se demande même si ce n'est pas trop et si l'équipe de développement ne devrait pas se focaliser sur autre chose.

Le jeu n'a toujours pas de date de sortie même si le développement semble il est vrai progresser grandement depuis ces derniers mois.