Impostor Factory se précise comme étant To the Moon 3 (?)

Annoncé en mars dernier (Impostor Factory : Le nouveau jeu des créateurs de To the Moon se présente en vidéo), le prochain projet de Freebird Games se précise. Et se joue un peu de nous.

Après To the Moon et Finding Paradise, les joueurs vont donc retrouver les deux employés de Sigmund Coporation, Eva Rosalene le docteur Neil Watts ou pas. L'aventure promise par ce To The Moon 3, qui n'est peut-être pas une suite à en croire la page Steam sera, comme prévu, assez peu semblable dans le ton.

Il sera question de suivre Quincy, invité d'une petite sauterie dans un manoir, où se cache une machine à voyager dans le temps. Mais oubliez la poésie et la sensibilité des deux précédents volets, Impostor Factory se présentera comme un thriller et une enquête sur plusieurs meurtres dont l'un des suspects est un chat très long. Il paraît même que des tentacules lovecraftiennes vont s'inviter à la fête. Je me demande quand même si l'on ne se fout pas un peu de notre gueule...

Impostor Factory arrivera sur PC à la fin de l'année 2020.