Square Enix dévoile le mystérieux Crystal Story dans un teaser féerique

À la fin de la précédente génération de consoles, Square Enix nous avait mis l'eau à la bouche avec une démo technique dont certains se souviennent peut-être encore : Agni's Philosophy, comme une lettre d'intention pour le Final Fantasy nouvelle génération. Bon, au final, il aura fallu faire avec Final Fantasy XV, soit. Mais quand même.

En 2019, rebelote ? Allez savoir, toujours est-il que le géant du J-RPG nous dévoile aujourd'hui une nouvelle lettre d'intention, avec ce teaser aussi court qu'énigmatique, pour annoncer Crystal Story: The Goddess and the Forgotten Forest.

Ce titre dont nous ignorons à peu près tout est en revanche décrit comme le premier épisode d'une saga baptisée Night Walk Series, pour laquelle nous n'avons malheureusement pas plus d'informations.

Le peu d'éléments que ce joli teaser veut bien nous lâcher, c'est que le personnage principal de Crystal Story, dépossédé de ses pouvoirs, traversera une forêt enchantée à l'aide d'une lampe magique, le tout guidé par une fée. Tout un programme.

En attendant de découvrir quand Square Enix décidera de nous lâcher quelques véritables informations sur Crystal Story: The Goddess and the Forgotten Forest, rappelons que nous ne savons donc pas trop de quoi il s'agit, qu'aucune date de sortie (même nébuleuse) n'a été annoncée, et qu'aucune plate-forme n'a été évoquée. Bref, les apprentis-devis vont pouvoir s'é-cla-ter.

Que pensez-vous de cette première vidéo ? Qu'espérez-vous de ce mystérieux Crystal Story ? Faites-nous part de vos avis clairvoyants dans les commentaires ci-dessous.