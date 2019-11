Path of the Midnight Sun : Le ROM Hack de Fire Emblem veut devenir un jeu via Kickstarter

En 2014, un développeur italien annonçait Fire Emblem : Midnight Sun, un hack de Fire Emblem conçu avec d'autres fans du monde entier. Abandonné en 2017, le projet renaît de ses cendres sous la forme de quelque chose de plus légal, avec un besoin de financement.

À voir aussi : Yacht Club Games : Le développeur de Shovel Knight recrute pour un jeu en 3D

Alfred Kamon Baldisserri et Studio Daimon n'ont pas baissé les bras. Tels des héros du feu, ils sont allés au charbon pour que leur vision voie le jour. Et Path of the Midnight Sun fut. Ou du moins essaie-t-il d'être. Car pour le moment ce RPG tour par tour qui peut difficilement cacher l'influence de la série d'Intelligent Systems a besoin d'argent.

Sa campagne Kickstarter lancée, le hack devenu jeu indé a jusqu'au 21 décembre prochain à 22h58 pour récolter la somme de 31.950 euros, et ainsi s'assurer une sortie fin 2020 sur PC - avec, s'il y a du rab, une version Switch.

Mélange de tactical-RPG et de Visual Novel pour les phases d'exploration, Path of the Midnight Sun narrera une histoire d'une bande de héros décidés à affronter un démon surpuissant ayant une fâcheuse tendance à revenir des années après avoir été vaincu. Un postulat classique, mais une aventure qui promet des choix décisifs qui affecteront l'état mental des personnages et quelques concepts bien sacqués comme le pourrissement de la nourriture dans l'inventaire.

Comme ça se présente bien, on vous pose ça là.