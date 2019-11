iPhone 2020 : 3 tailles d'écran ? De nouvelles rumeurs sont déjà là

Ce n'est pas la première fois que l'on entend cette rumeur mais ça semble se confirmer de mois en mois : les iPhone de 2020 (iPhone 12 ?) pourraient proposer 3 tailles d'écran différentes.

En effet, daprès EtNews, Samsung et LG travailleraient sur le développement de dalles OLED au format 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces pour les modèles d'iPhone qui arriveront si tout va bien, en 2020. Ce qui voudrait dire qu'Apple proposerait uniquement des modèles avec des écrans onéreux et plus aucun modèle avec un basique LCD.

Une bonne nouvelle pour la qualité des écrans il est vrai, mais une mauvaise nouvelle pour nos portes-feuilles. D'après la même source, le successeur de l'iPhone 11 (le moins cher donc) aurait donc bien un écran OLED. Et on aurait droit à un modèle compact et XL de celui-ci.

Evidemment tout cela reste à prendre avec les pincettes de rigueur, mais comme souvent, de nombreuses rumeurs insistantes ont tendance à se rejoindre au final, alors wait and see...