Japon : Pac Man se met en scène pour faire régner l'ordre au cinéma

Parce que notre drôle d'espèce ne va définitivement pas en s'arrangeant, vous avez sans doute constaté une certaine dégradation des comportements humains dans à peu près toutes les situations, même celles où il convient de mettre en veilleuse sa grande bouche. Oui, comme au cinéma, par exemple.

Il semblerait que les choses relevant de l'évidence la plus élémentaire se perdent, alors que l'individualisme s'infiltre par à peu près tous les ports disponibles. Mais il n'est parfois pas si facile pour des gérants de salles obscures de faire passer le message avec diplomatie.

Ainsi, plutôt que de couper la langue des gros lourdauds qui n'arrivent pas à la tenir durant une projection, certaines salles de cinéma japonaises utiliseront durant quelques semaines le héros de jeu vidéo rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron pour faire passer le message :

Bandai Namco is running a new Pac-Man video in theaters through December 19th in Japan, reminding watchers to respect the etiquette of the cinema. pic.twitter.com/MZOL7j0Isq