Yakuza sur Xbox : Langue des sous-titres, versions physiques ou dématérialisées, les infos

Une des annonces importantes du dernier Inside Xbox était l'arrivée prochaine, et pour la première fois, de jeux Yakuza sur Xbox One. Plusieurs informations manquaient cependant à cette annonce. Ces informations, nous vous les donnons aujourd'hui.

Officiellement, les joueurs Xbox et les fans de Yakuza savent depuis le X019 que Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 débarqueront sur le Xbox Game Pass Xbox One et PC début 2020. Peu de temps après cette annonce, certains joueurs se sont mis à affirmer sur les réseaux sociaux que ces trois jeux disposeront de sous-titres en français lors de leur arrivée sur Xbox One (ce dont ils ne disposaient pas sur PS4 et Steam).

Malheureusement pour les anglophobes, nous pouvons vous confirmer que les trois jeux ne seront pas sous-titrés en français. Une source ayant connaissance de l'information nous a confirmé que Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 seront uniquement sous-titrés en anglais sur Xbox One (avec les voix japonaises originales).

Lorsque l'arrivée de ces trois jeux sur la console de Microsoft a été annoncée, seule leur disponibilité sur le Xbox Game Pass a été évoquée. Notre informateur nous a indiqué que les trois titres pourront également être achetés à part en version numérique sur le Marché Xbox Games. En revanche, ces trois Yakuza n'auront pas le droit à une sortie en boîte sur Xbox One.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la date exacte de disponibilité sur Xbox One de Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 n'est pas connue. Nous vous tiendrons évidemment au courant quand cette date sera annoncée.