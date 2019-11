Rugby 20 : Des licences et une bêta annoncées

Absent sous le sapin pour les fêtes de fin d'année, Rugby 20 offrira l'occasion aux amoureux de ballon ovale de découvrir ses fondamentaux à travers sa troisième et dernière bêta, prévue le 19 décembre. Ils pourront ainsi avoir un aperçu des nombreuses licences disponibles à sa sortie, un mois plus tard.

À voir aussi : Arc System Works annonce l'arrivée de Family Tennis SP sur Switch en vidéo

Mécontent du sacre sud-africain et de son jeu minimaliste ? Rugby 20 proposera aux amateurs de jeu léché de prendre leur revanche sur les Boks grâce à Rugby 20, dont la sortie est programmée pour le 23 janvier prochain sur Xbox One, Playstation 4 et PC.

En attendant, les plus pressés pourront plaquer à tout-va dans la troisième et dernière phase de bêta à partir du 19 décembre. L'occasion de s'octroyer un premier avis sur cette simulation honnête qui manque de finition pour aller plonger en terre promise. Ce nouveau cru s'annonce riche avec la présence de 69 équipes officielles, 4 championnats dont notre TOP 14 et la possibilité de rejouer les plus belles rencontres de cette discipline.

BigBen et Eko Software promettent pour cette itération l'ajout d'un système de combinaison, des animations inédites crées à l'aide de la motion capture et une intelligence retravaillée pour s'adapter aux exigences de cette discipline. De quoi varier ses schémas de jeu et prendre à contre-pied la philosophie plutôt bourrine des néos-champions du monde.

On a hâte de transformer l'essai ! Et vous ?