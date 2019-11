The Stanley Parable : Ultra Deluxe trolle sur sa date de sortie dans une délicieuse vidéo

Si l'inimitable Claude Piéplu était encore parmi nous, et que nous étions parvenus à le recruter, cela va sans dire, il aurait sans doute commencé cette actualité par cette iconique introduction : "C'était il y a très, très, très longtemps"...

À voir aussi : X019 : On a discuté de Tell Me Why avec Florent Guillaume, son réalisateur

... Ou pas tellement : l'année dernière, presque jour pour jour, le très caféiné Julo vous annonçait pendant la cérémonie des Game Awards 2018 l'arrivée du désopilant The Stanley Parable dans une version revue et corrigée, baptisée Ultra Deluxe pour l'occasion.

D'emblée annoncé pour 2019, vous vous demandiez peut-être comme votre serviteur à quel moment nous allions enfin pouvoir déambuler à nouveau dans la peau du pauvre Stanley, condamné à inlassablement subir le même bullshit job chaque jour le séparant du doux repos de la tombe.

Et cela tombe bien, puisque le studio Crows Crows Crows se fend aujourd'hui d'une longue, longue vidéo, afin de citer puis de répondre au courrier dématérialisé des joueurs, qui se languissent de voir The Stanley Parable arriver sur nos machines modernes. Et le suspense semble vite retomber, puisque le narrateur de cette aventure à la première personne nous assure que les délais seront tenus... Aucun problème, tout va bien, pas de besoin de rallonge. Ouf.

Mais c'était évidemment sans compter sur un niveau de perfidie sans pareil, puisque cette vidéo se conclue sur le message suivant :

Report de The Stanley Parable : Ultra Deluxe à 2020, un jour, sans doute avant l'été, mais ça dépend un peu de comment se passe le développement.

Bon, nous voici donc face à l'inévitable vérité : n'espérez plus voir arriver The Stanley Parable : Ultra Deluxe pour cette année. Si vous souhaitez vivre ou (re)vivre cette aventure semblable à nulle autre pareille sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, il faudra patienter, jusqu'à l'été 2020, ou avant, ça dépend. Bref.