Darksiders Genesis présente Strife, et il a une touche très visible

Le prochain volet de Darksiders est en chemin. Cette prequel de l'histoire principale continuée avec Darksiders III changera de style mais permettra surtout de faire la connaissance d'un cavalier de l'Apocalypse qu'on n'avait pas eu l'occasion d'essayer.

On connaissait War, Death et Fury. Prochainement, si le premier nommé sera de retour avec Darksiders Genesis, un petit nouveau se révélera lui aussi jouable.

Dans le hack and slash conçu par Airship Syndicate, studio fondé par Joe Madureira, à qui l'on doit Battle Chasers : Nightwar, il sera possible de jouer Strife, le quatrième cavalier. Comme tout flingueur qui se respecte, celui qui chevauche Mayhem a donné un petit nom à ses guns : Mercy et Redemption. Il ne fait clairement pas dans la dentelle comme le montre rapidement la bande-annonce ci-dessus. Lucifer, grand antagoniste de ce jeu que l'on pourra parcourir en coopération locale comme online, a du souci à se faire.

Darksiders Genesis sera disponible sur PC et Stadia le 5 décembre prochain et arrivera sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 14 février 2020.