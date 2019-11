Trials of Mana : Hawkeye se fait coffrer la main dans le sac avec un nouveau trailer

Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu pas plus tard qu'hier : le remake de Seiken Densetsu 3 est plus que jamais décidé à faire parler de lu chaque jour de la semaine. Et le pire, c'est qu'il y arrive !

La seule interrogation qui demeurait était finalement de savoir lequel des trois protagonistes restants allait passer à la casserole. La réponse est évidemment toute trouvée : après Duran, Angela et Charlotte, voici donc venue l'heure d'Hawkeye, qui plane peut-être quelque part au-dessus de l'Hudson, si vous l'avez.

Le jeune prince des voleurs se la coulait douce, commentant de petits larcins ici et là, avant que son destin ne bascule, et que la bien-nommé Belladonna ne lui plante (symboliquement) un couteau dans le dos. Thématique aride oblige, le thème réorchestré de Nevarl ne manquera de rappeler celui d'un certain village Kakkara, n'est-ce pas ?

En attendant de découvrir quel héros fera l'objet de la prochaine mise en bouche, rappelons que Trials of Mana est prévu pour raviver la légende de l'épée sacrée le 24 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.