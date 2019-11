No Man's Sky : La mise à jour 2.2 s'annonce, nombreux changements au programme

Celui dont le lancement avait été plus que tendu et qui a, malgré tout, décidé de relever la tête en livrant peu à peu du contenu améliorant l'expérience globale a toujours l'intention de satisfaire sa communauté.

Et pour Thanksgiving, il y aura plus que de la dinde à bouffer si vous faites partie des explorateurs en activité de No Man's Sky.

Demain, jeudi 28 novembre 2019, Hello Games déploiera sa huitième mise à jour gratuite, la 2.2, baptisée Synthesis, apportant des améliorations et fonctionnalités depuis longtemps réclamées.

Pêle-mêle, on relèvera :

La possibilité d'améliorer la classe de son vaisseau, en plus d'y ajouter des emplacements d'inventaire supplémentaires

Un nouveau système d'aménagement des environnements avec un Terrain Manipulator amélioré, autorisant la restauration et l'aplanissement

Plusieurs tenues personnalisées pourront être sauvegardées

Un accès à un Exocraft en vue subjective

Le mode Photo et le droit de chevaucher des créatures sont accessibles en modes VR

La carte spatiale a été améliorée

L'interface revue avec, en particulier, une gestion de l'inventaire qui autorise un drag and drop et le contrôle des stocks

De nouvelles technologies et morceaux de bases

Meilleur accès à certaines données de la page Discoveries

Les containers de stockage ont une plus grande capacité

Le droit de raffiner les éléments directement depuis l'Exosuit et de posséder plusieurs multi-tools.

Le patch notes complet, qui parle également des correctifs, se trouve à cette adresse.

No Man's Sky se joue sur PS4, Xbox One et PC.