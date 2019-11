Shenmue 3 : Démarrage très modeste au Japon, les premiers chiffres

Les fans de Shenmue espèrent avoir l'opportunité de poursuivre les aventures de Ryo Hazuki dans Shenmue IV. Pour cela, il faut évidemment que les ventes de Shenmue III justifient la mise en chantier de sa suite d'un point de vue purement financier. C'est pourquoi la moindre information concernant les ventes du jeu sont attendus avec une certaine impatience mêlée d'inquiétude.

Le magazine japonais Famitsu vient de révéler le classement des ventes de jeu au Japon pour la semaine 47, semaine qui incluait la date de sortie de Shenmue III. Pour sa première semaine de disponibilité sur le marché nippon, la version PS4 physique du jeu de Yu Suzuki s'est écoulé à 17.857 exemplaires, ce qui lui permet de figurer à la quatrième place des charts, devant Death Stranding et derrière Luigi's Mansion 3. Shenmue III est la seule nouvelle sortie à figurer dans le Top 10 des ventes de cette semaine.

À titre de comparaison, la version PS4 physique de Shenmue I & II s'était, selon Media Create, écoulée à 37.529 exemplaires la semaine de sa sortie au Japon il y a un an (à noter que les chiffres de Media Create diffèrent généralement de ceux de Famitsu et c'était déjà le cas l'année dernière pour Shenmue I & II). Ces premiers chiffres ne sont donc pas particulièrement encourageants même s'il faut garder à l'esprit que le jeu est également disponible sur PC et qu'il n'est ici question que des ventes physiques.

Reste maintenant à voir comment se maintiendront les ventes du jeu sur la durée au Japon. Mais si la logique est respectée, le chiffre de la semaine prochaine devrait être plus bas que celui évoqué ci-dessus.

À noter au passage que Shenmue III figurait à la 17e place des charts britanniques pour sa semaine de sortie. Outre Manche, le titre de Ys Net a réalisé un peu plus de la moitié des ventes au lancement de la version PS4 de Shenmue I & II.

Bien évidemment, les achats effectués par Kickstarter ont certainement influé sur les chiffres réalisés par Shenmue III dans les différents territoires. Mais malgré son budget de développement réduit, il a besoin d'être un minimum rentable pour donner une chance à Shenmue IV d'exister. D'où l'importance des ventes dites traditionnelles (c'est-à-dire hors précommandes Kickstarter).

Avant d'être alarmiste, il convient de garder à l'esprit que de nombreux éléments restent inconnus comme les ventes américaines, les ventes dématérialisées, les ventes sur PC, les ventes en Chine, etc. Mais il semble d'ores et déjà acquis que Shenmue III ne figurera pas parmi les best sellers de 2019.