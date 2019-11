Overwatch se laisse jouer gratuitement pour quelques jours

Avec une météo capricieuse et antipathique, le temps est définitivement au jeu. Et pourquoi pas, pour éprouver votre connexion et vous amuser avec des amis, sur Overwatch ? Parce que bon, ça ne coûtera rien.

En promotion jusqu'au 2 décembre, le FPS de Blizzard appuie sur le champignon de sa machine à attirer le chaland en proposant une offre irrésistible. Overwatch se joue gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One jusqu'à ce mercredi 4 décembre.

Le FPS coopératif et compétitif dont la suite s'est vue annoncée durant la BlizzCon 2019 propose plus d'une trentaine de héros aux styles très différents et dont les caractéristiques doivent servir à votre équipe. C'est l'occasion de voir si Overwatch vous intéresse. Vous avez un peu de temps.

Et désolé pour les joueurs Switch, machine sur laquelle il est sorti en octobre, ils ne sont pas concernés par cet essai sans frais. Triste monde.