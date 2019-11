Sortez la Tequila, lâchez les colombes : Stranglehold est disponible sur GOG

En 2007, Midway éditait le rêve vidéoludique très mouillé de nombreux cinéphiles bercés trop près de Chow Yun-Fat. En 2019, celui-ci est de retour sur la boutique en ligne de CD Projekt. On ne range pas les armes, mais les DRM.

À voir aussi : Death Stranding aux Game Awards : Geoff Keighley répond à la polémique

Plus de douze ans après sa sortie initiale sur PS3, Xbox 360 et PC, Stranglehold s'incruste chez GOG au prix de 9,49 euros. On ne vous mentira pas : c'est exactement le même jeu mais qui siéra aux bécanes actuelles. Est-ce un mal ? Eh bien non, car même s'il a pris son coup de vieux, ce jeu d'action développé par Tiger Hill Entertainment vaut toujours le coup.

Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une suite tout à fait officielle à Hard Boiled (À toute épreuve en V.F.) dans laquelle on retrouve l'inspecteur qui ne gaspille pas ses balles, Tequila Yuen.

Et que comme on peut le résumer à un film de John Woo interactif, ou une sorte de Max Payne hongkongais bourré de références, vous pouvez vous imaginer des gunfights bien nerveux et des ralentis super-esthétiques fréquents.

Vous y ajoutez des galipettes et des environnements très destructibles, vous oubliez le scénario un peu concon mais très Taken avant l'heure et vous passerez un bon moment. Enfin, d'après mes souvenirs, hein.