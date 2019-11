Cyberpunk 2077 : Une durée de vie inférieure à The Witcher 3, mais un jeu plus complexe ?

Fréquemment vanté comme un projet plus vaste et plus ambitieux que l'illustre The Witcher III : Wild Hunt, Cyberpunk 2077 pourrait être moins grandiloquent dans un département...

À Varsovie ce samedi 23 novembre, au New Meta Bar, CD Projekt a été à la rencontre de sa communauté polonaise. Un des spectateurs de l'événement, centré sur Cyberpunk 2077, a rédigé un long résumé sur reddit de ce qu'il a pu y voir et entendre - sans oublier goûter, puisque ça ne manquait pas de cocktails. Il explique qu'après une séquence de gameplay dans la langue de Lech Walesa, les développeurs se sont prêtés au jeu des questions-réponses.

L'un des points intéressants concerne la longueur de l'aventure. Il aurait été confirmé que la campagne de Cybepunk 2077 pourrait être un peu plus courte que celle de The Witcher III, mais que la rejouabilité s'avérerait immense. Le temps exact n'a pas été évalué, et n'ont été pris en compte que la quête principale et les missions secondaires majeures.

Les quêtes annexes ont également été évoquées. La structure de celles de The Witcher III comparée à une ligne dont partiraient plusieurs branches pouvant la rattraper plus loin, Cyberpunk 2077 est décrit comme plus complexe. En gros, les missions optionnelles auront davantage de ramifications et, pour certains cas, auront un impact sur d'autres quêtes et même la trame principale. Voilà qui ne serait pas de refus. Mais qui reste tout de même à vérifier.

Cyberpunk 2077 sera de sortie le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

