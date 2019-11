Nintendo Switch : Une minuscule manette commercialisée, infos et images

Un Joy-Con tenu à l'horizontale peut être considéré comme une petite manette. Mais de toute évidence, certains se sont dits qu'une manette Switch encore plus petite pourrait servir. Le produit dont la news traite ci-dessous en est la preuve.

L'accessoiriste 8BitDo ne manque visiblement pas d'idées de produits. Après la souris inspirée par la manette NES dont nous vous avons parlé il y a quelques jours, il est cette fois question d'une nouvelle manette Switch. Et pas n'importe quelle manette Switch puisqu'il pourrait bien être question de la plus petite manette destinée à la console de Nintendo disponible.

La Zero 2, puisque c'est son nom, a, en plus de sa taille pour particularité de disposer d'une vraie croix directionnelle. Elle ne peut cependant pas être utilisée avec tous les jeux. En effet, elle n'est pas équipée d'un stick analogique et ne dispose pas de gâchettes (des boutons L et R sont présents en revanche). Elle n'est pas non plus compatible avec la détection de mouvements et les vibrations.

Globalement, la Zero 2 devrait surtout servir sur des jeux en 2D et les jeux NES et SNES proposés sur Switch. Elle peut également dépanner en cas de partie multijoueur impromptue (et là encore, sur certains jeux uniquement). Niveau batterie, une Zero 2 pleine permet de jouer environ huit heures. Des photos de la Zero 2 sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

La Zero 2 devrait être disponible, en rose, bleu ou jaune,à partir du 31 décembre prochain au prix unitaire de 19,99 euros (environ 18 euros). À noter au passage que la manette peut également être utilisée sur des PC, MAC et appareils Android.