Devil May Cry Triple Pack s'annonce sur Switch : Une compilation pas très Stylish

Les chasseurs de démons ont décidément le vent en poupe ces derniers temps : après avoir annoncé pas plus tard qu'hier l'arrivée de Devil May Cry 3 : Special Edition sur Switch, Capcom joue une nouvelle fois la carte de la compilation qui va bien. Enfin, presque.

À voir aussi : Monde ouvert, musiques : Suda51 parle du développement de No More Heroes 3

Histoire d'enchaîner comme un sagouin les trois premières aventures du père Dante, voici donc venir Devil May Cry : Triple Pack, une compilation qui regroupe donc Devil May Cry, Devil May Cry 2, et le très suscité Devil May Cry 3 : Special Edition.

Et si l'intention reste en soit louable, la version physique uniquement annoncée pour le Japon (et dont la jaquette est disponible dans notre galerie d'images) sera une fois de plus victime du fameux "syndrome Capcom", qui touchait déjà Mega Man Legacy Collection 1 & 2 ou encore Resident Evil Revelations 1 & 2.

Vous l'aurez donc déjà deviné si vous suivez la production physique de cartouches avec une certaine assiduité : seul le premier jeu sera véritablement présent sur cette dernière, les deux autres étant à télécharger sur l'eShop. Quelle vie, même pour un demi-démon.

Cette cartouche pour le moment réservée au marché japonais sortira comme les versions dématérialisées de Devil May Cry : Triple Pack en Occident le 20 février 2020. Alors, Stylish ou... Dope ?