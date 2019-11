Xbox Scarlett : Phil Spencer explique où Microsoft veut mettre l'accent en termes de jeux

Mis à part quelques détails donnés lors de son annonce, la Xbox Scarlett s'est faite pour le moins discrète jusqu'à présent. Et tandis que les médias et les joueurs du monde entier essaient d'en apprendre un peu plus sur la console, Phil Spencer a cette fois évoqué brièvement ses jeux.

À lire aussi : Xbox Scarlett : Microsoft dépose deux brevets évoquant la réalité virtuelle

Phil Spencer était un homme très occupé pendant le X019 qui s'est déroulé à Londres il y a quelques jours. Et parmi les nombreuses interviews que le boss de Xbox a données au cours de l'événement londonien se trouvait celle qu'il a accordée au site américain IGN.

Questionné au sujet des jeux Xbox Game Studios à venir sur Xbox Scarlett, Phil Spencer a indiqué que les joueurs peuvent s'attendre à de la nouveauté :

Je sais que les gens veulent s'enthousiasmer au sujet de nouvelles histoires et de nouveaux personnages sur la nouvelle plate-forme et en proposer s'agit de quelque chose sur lequel nous sommes concentrés.

De nombreux studios sont récemment venus gonfler les rangs des Microsoft Game Studios. Et ces derniers planchent évidemment sur des titres destinés à la Xbox Scarlett. Tout ne viendra pas dès le lancement de la console et il faudra certainement plusieurs années pour découvrir l'ensemble de ce qui se prépare actuellement au sein des studios First Party de Microsoft.

Pour rappel, la Xbox Scarlett sera commercialisée à la fin de l'année prochaine.

De quoi a le plus besoin la Xbox Scarlett en termes de jeux selon vous ? Et quels types de jeux et d'histoires aimeriez-vous voir proposés sur la nouvelle console de Microsoft ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.