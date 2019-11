GRIS arrive dès demain sur PS4, avec quelques sympathiques bonus

Disponible depuis près d'un an sur PC et Switch, et depuis cet été sur ces étranges appareils tactiles que l'on appelle communément smartphones, le premier jeu poétique et pastel du studio barcelonais Nomada aura mis bien du temps à trouver le chemin de la PlayStation 4...

Repéré sur les listings du PEGI au mois d'octobre, GRIS sera donc bel et bien de sortie sur la console de Sony, et l'annonce comme il se doit à travers un trailer que l'on ne se lasse toujours pas de dévorer des yeux.

Comme pour vous remercier d'avoir fait preuve d'une patience et d'une mansuétude sans égales, Nomada précise que cette version PlayStation 4 profitera d'une résolution supérieure à l'originale, histoire de justifier le récent achat de votre PS4 Pro soldée, ainsi qu'une bande-son annoncée comme "plus claire et plus lumineuse". Soucieux d'exciter les appétits des esthètes que vous êtes, Nomada annonce même un easter egg qu'il nous tarde de découvrir :

Nous avons ajouté un hommage secret et exclusif à un jeu PlayStation, l'un de nos préférés, et qui fut une source d'inspiration pour GRIS.

Les fétichistes en puissance seront sans doute curieux d'apprendre que Limited Run s'occupera d'éditer la version physique, là où Special Reserve Games avait raflé la version Switch.

Si cette version palpable du bout des doigts est disponible en pré-commande depuis le 22 novembre, GRIS débarquera sur le PSN dès demain, soit le 26 novembre. Joie.