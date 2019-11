Remedy : Sam Lake de nouveau au travail, le teasing est total

Alors que Control est désormais disponible et que le studio Remedy semble déjà avoir les mains dans le cambouis tout en continuant de bosser sur des correctifs pour rendre les aventures de Jesse Falden encore plus agréables, l'inarrêtable Sam Lake semble déjà lancé sur une toute autre piste...

Passé maître dans l'art de jouer avec les nerfs et les attentes des fans, Sam Lake s'amuse donc une nouvelle fois à nous mener par le bout du nez, et le pire, c'est que ça marche à chaque fois. C'est donc par l'intermédiaire d'un simple tweet que le scénariste et directeur créatif au sein du studio finnois allume (ou vend) une nouvelle mèche :

Shh! I'm in my brand new top secret writing lair. I #amwriting a new story. You have been warned. @remedygames pic.twitter.com/IvsooHZCuc - Sam Lake (@SamLakeRMD) November 21, 2019

Chut ! Je suis dans mon tout nouveau repaire top secret. J'écris une nouvelle histoire. Vous voilà prévenus.

Si nous vous épargnerons le hashtag de rigueur, toujours est-il que le bougre semble bien prêt à récidiver. Nous ne vous ferons évidemment pas l'affront de vous rappeler une fois de plus que Remedy avait récupéré les droits du fabuleux Alan Wake cet été, et que le père Lake en avait alors profité pour exprimer une fois de plus son envie de poursuivre la quête surréaliste de l'écrivain torturé...

