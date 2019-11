Un remake multijoueur de Super Mario Land développé sur Super Nintendo, ça existe et ça envoie

Certains développeurs amateurs ne manquent vraiment pas d'ambition. Le jeu dont il est question aujourd'hui en est la preuve. Il s'agit en effet d'un remake sur Super Nintendo de Super Mario Land utilisant un style graphique et des fonctionnalités qui sont apparues bien après la mort de la célèbre console 16-bit.

Le compte Twitter de "ChronoMoogle" a récemment partagé l'impressionnante création d'un développeur amateur. Cette création, c'est New Super Mario Land, un remake pour Super Nintendo du jeu de lancement de la vénérable Game Boy. Si l'idée de base est suffisamment originale pour être soulignée, le développeur est allé encore plus loin que ça. En effet, le jeu reprend le style graphique des New Super Mario Bros. et ajoute un mode multijoueur jouable à quatre simultanément.

À noter que le mode multijoueur de ce New Super Mario Land ne constitue pas le seul changement apporté au gameplay du jeu original. En effet, le timer et le compteur de points ont été supprimés. De plus, Mario a désormais la possibilité de réaliser des wall jumps et de revenir en arrière dans les niveaux.

Niveau réalisation, outre le style graphique, il est possible de noter que les musiques orignales ont été retravaillées à la sauce New Super Mario Bros. Le jeu se paie même le luxe d'exploiter le "doublage" de Charles Martinet. Bref, il y a eu du boulot.

Back at the place to be. 😍 pic.twitter.com/r9ayEM5dAr - ChronoMoogle (@sfc_moogle) November 20, 2019

In true New Super Mario Bros-fashion, there's also a multiplayer mode for up to 4 players in the game, which really pushes the SNES to its limits.



I can only show the demo mode of the game at the moment though, since I lack coop partners at the moment 😅 pic.twitter.com/7G0UyVJjBb - ChronoMoogle (@sfc_moogle) November 20, 2019

Check out this awesome 3D effect with the water, the game is loaded with details like this. Prerendered sprites, pseudo 3D scaling, transparency, parallax scrolling and so on, it's amazing!



Also, that remixed soundtrack ❤️ pic.twitter.com/02jPR42fGH - ChronoMoogle (@sfc_moogle) November 20, 2019

Précision qui a son importance, il ne s'agit pas d'un jeu jouable sur PC mais d'un titre pouvant tourner sur du véritable hardware. La performance est véritablement remarquable et donne envie de s'essayer à ce "nouveau" jeu. "ChronoMoogle" explique que le développeur du jeu ne souhaite logiquement pas se faire connaître et qu'il n'a aucune intention de proposer le jeu au téléchargement. Il ne serait cependant pas impossible que New Super Mario Land "fuite" prochainement...

À la vue de ces images et de ces vidéos, que pensez-vous de New Super Mario Land ? S'agit-il de quelque chose auquel vous aimeriez jouer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.