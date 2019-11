Persona 5 Scramble : Morgana, tranquille le chat en vidéo

Avec une régularité tout à fait respectable, Atlus et Omega Force font défiler les vidéos de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers présentant les membres des Phantom Thieves. Voilà que le plus mignon entre dans la danse.

À voir aussi : Persona 5 Scramble : Ryuji manie la carotte et la batte dans une nouvelle vidéo

Vous pensiez à Futaba ? Ahahah, perdu ! Il faudra revenir une autre fois, car le voleur de coeurs qui a droit à sa bande-annonce personnelle pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est Morgana, étrange créature évoluant sous les traits d'un chat dans notre monde réel.

Sauf que la bestiole qui peut se transformer en fourgonnette refuse de reconnaître sa nature de félin. Qu'à cela ne tienne, cela n'empêchera pas l'amoureux transi d'Ann de botter des culs à l'aide de son lance-pierre et de son Persona, Zorro. Et de traiter d'imbécile un interlocuteur à l'identité secrète, en choeur avec Ryuji.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers arrive le 20 février 2020 au Japon sur PS4 et Nintendo Switch. Plus tard chez nous.