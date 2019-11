Dreamcast, Mega Drive et Saturn transformées en chargeurs pour smartphones, infos et images

Au Japon, SEGA continue d'exploiter la popularité de ses consoles via la commercialisation de produits qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Après les chaussures, les pèse-personnes ou encore les sels de bain (oui oui), les célèbres machines de la maison de Sonic viennent d'être transformées en un accessoire d'un tout autre genre.

À lire aussi : SEGA transforme la Mega Drive, la Saturn et la Dreamcast en... cartes SD

SEGA et Genesis Company viennent d'annoncer la sortie mi-février 2020 d'une gamme de chargeurs de sans fil par induction inspirées par les consoles de SEGA. Trois chargeurs différents seront donc proposés : Mega Drive, Saturn et Dreamcast. Et comme les photos présentes dans notre galerie ci-dessous le montrent, ces chargeurs ressemblent à des versions miniatures des consoles sus-citées.

Chaque chargeur sera vendu 4.500 yens (environ 37,5 euros) et sera compatible avec les smartphones iOS et Android qui prennent en charger la norme Qi. Histoire de rendre ces objets encore plus désirables aux yeux des fans de SEGA, leur packaging s'inspire de celui des consoles originales.

Pour info, les smartphones compatibles avec ces chargeurs sont les suivants :