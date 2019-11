PS4 : Une démo pour Project Sakura Wars, les infos

Cela ne se ressent pas nécessairement en occident, mais Project Sakura Wars est un des jeux les plus attendus de cette fin d'année au Japon. Et histoire de continuer de faire monter la hype, et de tenter de créer des vocations chez les novices, SEGA vient de mettre en ligne une démo du jeu.

À voir aussi : Yakuza 7 : Démo et bande-annonce avec un invité surprise très spécial disponibles

Les joueurs PS4 japonais, et les personnes qui disposent d'un compte PSN nippon, peuvent désormais télécharger une démo de Project Sakura Wars. Cette dernière pèse 5,63 Go et permet de s'essayer à la fois à la partie "Aventure" et à la partie "Bataille" du jeu.

D'après SEGA, la séquence montrée dans cette version d'essai diffère ce qui pourra être vu dans le jeu complet. Par conséquent, la progression réalisée par le joueur dans cette démo ne peut pas être transférée vers le Project Sakura Wars complet.

Pour rappel, Project Sakura Wars (titre non-définitif) est prévu pour le 12 décembre prochain au Japon. En Europe, le jeu n'a pas encore de date de sortie précise. On sait simplement que le jeu est prévu pour l'année prochaine.