In The Hunt : L'avant-Metal Slug arrive sans crier gare sur Switch

Parce que la vie est décidément parfois bien faite, voilà qu'une vieillerie venue du fond des âges déboule de nulle part après avoir été inaccessible durant plusieurs décennies. Mais si : nous l'avons évoqué dans notre hors-jeu concernant le livre Metal Slug : The Ultimate History...

Ce jeu, c'est In The Hunt, l'un des précurseurs spirituels qui aura permis aux futurs développeurs de la série Metal Slug de se faire les dents. Dans ce shoot'em up horizontal faisant la part belle aux méchas (c'est bon, vous avez la paternité ?), vous pilotez un sous-marin jaune (en partie seulement) dépêché en urgence pour contrecarrer les plans de l'organisation DAS, forcément machiavélique.

Jusqu'ici uniquement disponible sur Arcade, Saturn et PlayStation première du nom, In The Hunt vient de sortir de l'eau sur l'eShop japonais de la Switch.

Affiché au prix pas si rond de ¥838 (soit 7€ environ), rien n'indique pour l'instant que ce shoot à l'ancienne arrivera ou non sur l'eShop européen.