World of Warships Legends : La mise à jour de novembre annonce le cross-play, les infos

La croisière s'amuse avec les bâtiments de World of Warships : Legends. Encore plus ce mois-ci, avec de nouvelles fonctionnalités pour augmenter le nombre de joueurs qui peuvent s'affronter sur les océans. Si vous avez toujours rêvé de pouvoir couler des joueurs PS4 et vis et versa, vous allez être ravis.

Le cross-play a souvent été un sujet facile pour alimenter les discussions de communautés de joueurs. Surtout sur des jeux qui se prêtent à un exercice compétitif comme WoW Legends.

Toutes les nouvelles sur la prochaine mise à jour sont tombées et les plus importantes concernent à la fois l'arrivée d'un mode compétitif avec classement et la possibilité pour les joueurs PS4 et Xbox de s'affronter ou de faire équipe. Toutes les fonctions ne sont pas encore activées, mais c'est en bonne voie.

La maintenance relative à cette mise à jour aura lieu le 25 novembre prochain entre 8H et 12H. Concernant le multiplateformes, vous pourrez identifier vos compères grâce à une petite icône de globe dans la liste des joueurs. Vous ne pourrez malheureusement pas encore leur parler ni, bien sûr les ajouter à votre liste d'amis ou créer des divisions avec eux. Notez que le cross-play sera activé par défaut quelle que soit la version jouée.

Si vous êtes déjà arrivés à un niveau 9 de compte, vous pourrez participer aux deux saisons classées qui seront ouvertes. En fonction de vos résultats, vous aurez droit à la gloire (cela va sans dire), mais surtout à de nombreuses récompenses.

Trois nouvelles cartes arrivent également pour proposer de nouvelles options tactiques, ainsi que des particularités pour le black friday. En l'occurrence des camouflages noirs et des caisses de ravitaillements spéciales au prix attrayant de 1000 doublons.

Divers ajustement, des fonctions de signalement et des résolutions de bugs sont également au programme pour une mise à jour d'un peu plus de 2 Go. Le détail complet des modifications est accessible ici. Hissez haut et bonnes batailles !