Arc System Works annonce l'arrivée de Family Tennis SP sur Switch en vidéo

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" : voilà une maxime sur laquelle les amateurs de tennis auront eu tout le loisir de philosopher durant cette longue et triste génération. Mis à part quelques tentatives peu convaincantes sorties ces dernières années, ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent...

Et c'est peut-être pour cela que le studio Arc System Works a décidé de ressortir du placard un certain Family Tennis SP, sorti à l'origine sur Wii U en 2014, et qui annonce son arrivée sur Switch dans un trailer... rythmé.

Trois modes de jeu sont au programme : Tournoi, Free Play et une gamme de trois Mini-Jeux accessibles à tous. Jouable à quatre en local grâce à deux paires de Joy Con, ce jeu de tennis familial déroule un roster de huit champions possédant chacun un coup spécial qui permettra de changer le cours d'un point, et peut-être même de l'histo... Non, juste d'un point en fait.

Annoncé pour la modique somme de 6,99€, Family Tennis SP arrivera le 16 décembre prochain sur l'eShop de la Switch. Et pour ceux d'entre vous qui n'auront pas la patience d'attendre jusque là, le jeu sera disponible dès le 28 novembre au Japon et aux États-Unis.

