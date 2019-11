Final Fantasy XV : La version Stadia dévoile ses bonus "fous" en vidéo

En matière de comédie, il convient parfois de respecter certaines règles établies de longue date pour ne pas basculer définitivement de l'autre côté du miroir. Mais parce que l'écriture possède une véritable dimension transgressive, certains n'hésitent pas en pleine connaissance de cause à s'en affranchir, pour en théoriser de nouvelles.

C'est par exemple le cas du dessinateur de cartoon Matt Groening, qui persiste envers et contre-tout à maintenir qu'un running gag est toujours plus drôle à chacune de ses répétitions, et ce quel que soit leur nombre.

Et en parlant de running gag, voilà que Final Fantasy XV repointe le bout de son nez : annoncé in extremis pour le lancement du-service-du-futur-mais-pas-trop Google Stadia, le plus maudit des épisodes de la série annonce aujourd'hui du contenu pour l'instant exclusif à la plate-forme.

Comme vous le découvrirez (en gardant votre sérieux) dans cette nouvelle bande-annonce, Final Fantasy XV version Stadia inclura quatre mini-jeux "fous", à savoir : une épreuve de rallye, un duel d'experts, un combat sans fin contre des armures Magitek, et le vol à bord de la Magna, qui doit évidemment différer ce celui proposé dans le post-game de la version d'origine.

Si vous faites partie des possesseurs plus ou moins heureux de Google Stadia, Final Fantasy XV et ses mini-jeux dont on ignore pour l'instant s'ils seront par la suite ajoutés ailleurs est disponible depuis hier, mardi le 19 novembre.