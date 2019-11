Disney et Roblox s'associent pour inciter les jeunes à coder avec un Star Wars Challenge

Le métier de codeur est clairement une profession d'avenir et c'est pour cette raison que l'entreprise spécialisée dans le jeu en ligne Roblox Corp. et les studios Disney ont tissé un partenariat pour organiser un concours de codage baptisé "Galactic Speedway challenge"

Il est donc possible d'accéder via Roblox a un challenge organisé conjointement avec Disney pour pousser les codeurs et plus particulièrement les jeunes codeurs à créer du contenu et apprendre la conception de jeux.

Chacune des leçons enseignent les bases de la réalisation et de l'édition d'un jeu sur Roblox incluant le conception du jeu, la modélisation 3D, l'écriture du script et le codage. Le concours est réservé aux enfants et aux adolescents.

Le but sera bien évidemment de créer un contenu Star Wars et plus précisément un speeder.

Evidemment pour mettre "l'eau à la bouche" il y aura des récompenses donc voici la liste :

Le droïde BB-8

Le bâton de Rey

Un casque de Stormtrooper du Premier Ordre

Le droïde D-O

Des casquettes "Star Wars: The Rise of Skywalker

Pour s'inscrire il faut se rendre à cette adresse et visiblement avoir moins de 18 ans