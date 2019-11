Cinéma : Une suite de Joker en préparation

Film choc porté par un Joaquin Phoenix comme toujours habité et impeccable, Joker n'en finit plus de faire parler. Point de polémique inventée ou de chiffres pour cette fois, mais l'éventualité que le clown revienne nous faire frémir sur grand écran.

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que le succès ne donne des envies d'y revenir. Ayant généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box office, pour un budget plutôt modeste, Joker n'appelait pas à une suite selon son réalisateur, Todd Phillips, qui avait évoqué un film unique, là où son acteur principal imaginait tout un tas de possibilités pour l'avenir.

Et puis l'argent a coulé à flots sur cette origin story sombre et violente. Et d'un "peut-être" nous venons de passer, selon The Hollywood Reporter, à la quasi-certitude qu'une suite à Joker serait en chantier, avec la même équipe. Outre celle-ci, Phillips aurait également hérité d'un autre film D.C. Comics, qui sera pour le coup lui aussi une histoire d'origine.

Sachant que The Batman est déjà entre les mains de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, et que Wonder Woman et Aquaman sont pris et qu'on peut toujours puiser dans le vivier de vilains de chez D.C.... Pourquoi aller du côté de Superman, et tenter de comprendre l'éclosion de Lex Luthor ou du très relou Mxyzptlk ?

Qui a hâte de revoir Arthur Fleck ? Ma main est déjà levée, personnellement. Quant aux Oscars...