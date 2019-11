Fairy Tail : De nouveaux personnages jouables s'annoncent dans Famitsu

Annoncée à l'automne dernier, l'adaptation en jeu vidéo du manga de Hiro Mashima continue de se faire annonce après annonce un peu plus désirable aux yeux des fans de la guilde Fairy Tail. En 2020, il n'y en aura pas que pour Kakarotto et ses amis aux cheveux plus ou moins décolorés.

Le nouveau numéro de l'hebdomadaire Famitsu est à peine sorti des rotatives qu'il nous dévoile déjà par l'intermédiaire du blog Ryokutya2089 quelques éléments qui pourraient mettre en appétit les fans de l'oeuvre originale, malgré notre premier retour un brin frisquet sur l'aventure.

Ainsi, nous apprenons aujourd'hui que Rog Chenny, Sting Youclif, Kagura Mikazuchi, Sherria Blendy, Lamia Scale et Ichiya Vandalei Kotobuki seront tous jouables. Ça c'est du blase alambiqué ou je ne m'y connais plus !

Et parce que la fidélité au manga semble véritablement de rigueur, le même Famitsu lève le voile sur certaines attaques qui rythmeront des phases de combat déjà plutôt sympathiques :

L' Unison Raid combinera les attaques magiques de deux personnages

combinera les attaques magiques de deux personnages L' Awakening boostera les capacités d'un combattant durant quelques tours

les capacités d'un combattant durant quelques tours Le Mode Change verra sa force augmenter

verra sa force augmenter Le Super Magic vous fera profiter des skills du maître Makarof Draer, qui vous protégera si vous lancez suffisamment de sorts

Bref, s'il fallait résumer la chose, ce jeu de rôle vous permettra - ô surprise - d'incarner différents personnages plus ou moins iconiques du manga, et de lancer buffs et debuffs en combat. C'est un RPG quoi.

Si vous avez déjà rincé les 63 volumes de l'oeuvre originale, sachez que Fairy Tail est prévu quelque part en 2020 sur PlayStation 4 et Switch.