Soul Calibur VI date sa Saison 2 en vidéo

On a coutume de dire, au regard d'une météo soumise à des dérèglements climatiques assez évidents, qu'il n'y a plus de saisons. Heureusement, il reste des jeux vidéo qui, eux, s'organisent de manière à ce qu'il y en ait. SoulCalibur VI fait partie de ceux-là et va passer la seconde.

La Saison 2 de SoulCalibur VI débutera officiellement le lundi 25 novembre 2019. Le 26 novembre, Hilde deviendra le nouveau personnage jouable téléchargeable et le DLC 8, intitulé Creation Parts Set C, et donnant accès à toujours plus d'éléments cosmétiques, sera lui aussi disponible.

En préparation, une vidéo a été partagée par Bandai Namco pour présenter la combattante à venir ainsi que les changements et ajustements au programme. On découvre donc à quoi les mises à jour de l'interface, la Soul Attack ainsi que le Resist Impact, qui permet de tout repousser, le nouveau stage "Sanctuaire des loups argentés" et l'arène d'entraînement inédite.

Nous est rappelé également que Haohmaru de Samurai Shodown sera le deuxième bagarreur du Season Pass 2 et que deux autres, inconnus pour moment, restent prévus.

SoulCalibur VI est disponible sur PS4, Xbox One et PC.