In the Valley of Gods en pleine traversée du désert ? Le jeu disparaît des listings

Il est de ces jeux dont on attend avec impatience des nouvelles, tant leur annonce a provoqué chez nous un émoi certain, pour ne pas dire un certain émoi. Et depuis son annonce lors des Game Awards 2017, nous n'avions pour ainsi dire plus entendu parler d'In the Valley of Gods. Malheureusement, nous comprenons peut-être pourquoi aujourd'hui...

Racheté par Microsoft au printemps 2018, le studio Campo Santo, qui nous avait offert un certain Firewatch en 2016, s'était fait relativement discret, sans doute pour mieux nous surprendre lors de la première présentation du jeu dans une version jouable. Du moins, le pensait-on.

La réalité semble bien moins reluisante, puisque le compte Twitter Valve News Networ vient de remarquer un subtil changement pour le moins lourd de sens parmi les biographies sociales des principaux responsables du studio. En effet, Jane Ng, Claire Hummel et Jake Rodkin, respectivement artiste environnementale, designer et directeur créatif de Campo Santo ne font désormais plus explicitement mention du jeu dans leurs descriptions :

What is going on with In the Valley of Gods? pic.twitter.com/KBr9ndoAM5 - Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) November 17, 2019

Dans le même ordre d'idée, le site de Campo Santo a également vu disparaître In The Valley of Gods de sa page d'accueil, une disparition qui ne saurait à elle seule suffire à prononcer l'arrêt de mort de cette balade en Egypte, mais qui nous laisse pour le moins perplexe quant à l'avancée du développement.

Ni Valve ni aucun représentant du studio californien n'a pour le moment pris la parole à ce sujet. D'abord prévu pour le printemps 2019, In the Valley of Gods ne possède plus de date de sortie, et c'est évidemment bien triste.