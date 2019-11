Baba is You annonce son éditeur de niveaux pour l'année prochaine

Le fantastique puzzle-game Baba is You a beau être disponible depuis le mois de mars, il y a de fortes chances pour que votre cerveau ramolli ne vous ait pas encore permis d'en voir le bout. Ah mais ne commencez pas à être désagréable hein : nous en faisons largement partie, hein.

Mais parce que certains génies mentaux se cachent parmi nos chers lecteurs, vous avez peut-être réussi à triompher de l'esprit pervers et passablement alambiqué de son créateur Arvi Teikari, qui semble assez infatigable, puisque le compte Twitter officiel du jeu nous annonce sans toutefois en détailler le contenu qu'un éditeur de niveaux fera son apparition l'année prochaine, oui mon bon monsieur :

Baba Is You will get a level editor in 2020, and it'll feature online level-sharing! More details will come later about the exact details #babaisyou pic.twitter.com/2uxIxkVSU2