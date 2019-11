One Punch Man A Hero nobody knows précise sa date de sortie

One Punch Man : A Hero Nobody Knows n'avait jusque là pas de date de sortie précise. Voilà qui est réparé, avec en sus une nouvelle vidéo bien punchy. Huhu.

C'est donc le 28 février 2020 qu'arrivera sur vos boutiques en ligne et en magasins bien réels le nouveau One Punch Man, que le monde entier attendait avec impatience. Il arrivera sur PC, PS4 et Xbox One.

Tiré du manga éponyme, puis de l'anime du même tonneau, les joueurs qui précommanderont le jeu auront droit à ceci :

Un accès anticipé à la version alternative de Saitama : la version rêvée de Saitama. Cette version de lui-même, tout droit sortie de l'un de ses rêves, lui permet de se profiter d'un combat équitable sans vaincre son adversaire d'un seul coup.

Une partie exclusive d'un avatar : le masque Saitama

Deux tenues exclusives : Le maillot de Saitama et le costume noir de Saitama

En plus de la version rêvée de Saitama, trois personnages jouables ont également été confirmés :

Metal Knight : Un héros de classe S, 6ème au classement de force de l'association des héros. Très peu de gens connaissent sa véritable identité puisqu'il se bat exclusivement à l'aide d'un robot télécommandé.

Stinger : L'une des nouvelles étoiles montantes de l'Association des Héros, il est un talentueux manieur de harpon actuellement classé comme un héros de classe A.

Mutatron : Monstre Alien très puissant, son contrôle total sur la forme de son corps lui permet de se régénérer et de rendre ses attaques difficiles à prévoir.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows sera doublé en japonais et en anglais.