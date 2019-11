X019 : Annapurna annonce Last Stop, une aventure londonienne loufoque et surnaturelle

C'est peu dire que les amateurs d'aventures narratives auront été servis durant le X019 de ce jeudi : alors que Rare et DONTNOD annonçaient respectivement Everwild et Tell Me Why, le studio Variable State donnait enfin de ses nouvelles, trois ans après avoir livré un certain Virginia.

Les américains ont donc levé sur Last Stop, un nouveau jeu d'aventure se déroulant cette fois en Angleterre, et dans lequel Donna, Meena et John, trois personnages aux existences tout ce qu'il y a de plus classiques vont voir leurs vies bouleversées, alors qu'un mystérieux événement surnaturel va contribuer à réunir.

L'amour et la mort semblent largement au programme de cette aventure à l'accent d'Oxford, qui nous laisse tout de même repartir avec de bien trop nombreuses questions quant au volatile gigantesque que l'on aperçoit lors des dernières secondes de ce premier trailer...

Pour le moment dépourvu de la moindre date de sortie, The Last Stop est tout de même prévu sur Xbox One, et sera édité par les bons soins d'Annapurna Interactive, ce qui n'est pas sans générer un intérêt certain au sen de la rédaction...