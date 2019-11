X019 : KartRider Drift dérape en vidéo sur Xbox One et PC

Un jeu de karting sur Xbox One et PC, voilà qui n'est pas commun, ma foi. C'est pourtant ce qu'est KartRider Drift, un nouveau venu dans le monde de course "auto", en multi, avec une bêta prévue pour bientôt.

En effet, il faudra patienter jusqu'au 5 décembre prochain pour pouvoir profiter des avantages du titre de Nexon sur Xbox One d'abord puis sur PC (et d'autres machines après ?). Qui sait.

Lors du X019 diffusé hier, ce sont es pilotes professionnels Hojun Moon et Insoo Park qui ont fait une démonstration du jeu de course sur la scène. Prévu sur Xbox One et donc PC plus tard, KartRider Drift qui base tout sur les dérapages, comme son titre l'indique, est attendu pour 2020 a priori.

De là à dire qu'il pourra évoluer au niveau de Mario Kart... Bref, nous verrons bien manette en mains !