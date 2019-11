X019 : Sea of Thieves lève l'ancre vers The Seabound Soul, sa nouvelle mise à jour

Après quelques années d'absence, l'autrefois mythique studio Rare revenait en 2018 avec l'aventure multijoueur Sea of Thieves, qui a tellement enthousiasmé notre cher Julo qu'il vit désormais de rhum et de pillages plus ou moins réussis.

Critiqué lors de sa sortie pour un contenu jugé encore chiche, Sea of Thieves annonçait le mois dernier l'arrivée d'une mise à jour juteuse : The Seabound Soul. Le X019 de ce jeudi 14 novembre fut donc l'occasion de découvrir à travers une bande-annonce salée à l'eau de mer ce que Rare réserve aux marins d'eau douce que vous êtes.

Dans cette mise à jour gratuite et mensuelle, vous partirez à la recherche de l'Ashen Dragon, le navire d'un certain Capitaine Pendragon, tout un programme. En attendant de pouvoir border votre foc et remettre le cap vers le large, il faudra tromper l'ennui, puisque The Seabound Soul débarquera sur sa jambe de bois le 20 novembre prochain.