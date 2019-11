Minecraft Earth : La bêta s'ouvre... mais pas en France

Minecraft Earth le jeu en réalité augmentée pour mobile ne fera donc pas honneur à l'Europe et ses consommateurs puisque le jeu ouvre sa bêta uniquement aux USA.

À voir aussi : Minecraft Earth : La Bêta fermée prépare son arrivée en vidéo

Après une période d'essai en Nouvelle-Zélande, au Mexique, en Suède et en Islande c'est au tour des USA de profiter de la bêta de Minecraft Earth. Hélas nous autres habitants du Vieux Monde (à part si vous êtes nordique) nous n'avons pas le droit à cet honneur.

Hey 🇺🇸United States, we found your Minecraft Earth invite, it was behind the couch this whole time! Welcome to early access!



More information at:

↣ https://t.co/8qME5ZSuAE ↢ pic.twitter.com/KffqyP0Pv6