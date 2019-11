X019 : Tell Me Why, le nouveau jeu de DONTNOD se dévoile dans un premier trailer

La Guerre de Cent Ans étant terminée depuis plus de cinq siècles, les relations entre la Perfide Albion et notre hexagonale contrée ont eu le temps de se pacifier. La preuve : le studio DONTNOD a traversé la Manche pour dévoiler en plein coeur de Londres son tout nouveau titre, Tell Me Why.

Et nous n'aurions a priori même pas eu besoin de vous préciser que le studio français déjà responsable des deux premières saisons de Life is Strange est aux manettes de cette nouvelle aventure tant le pitch le fait à notre place.

L'action de Tell Me Why se situe dans une petite ville d'Alaska, et vous invite à partager le quotidien de jumeaux, Alyson et Tyler, qui vont pour une raison encore mystérieuse devoir profiter du lien si particulier qui les unit pour faire resurgir les souvenirs d'un passé trouble, peut-être à cause du caractère transgenre de Tyler.

Ce duo ombilical profitera justement de sa particularité pour proposer des mécaniques de gameplay gémellaires au service d'une narration désormais typique du studio, comme l'explique Florent Guillaume, réalisateur de Tell Me Why :

Durant l'avancée du scénario, les joueurs pourront explorer les différences subtiles qui existent dans la mémoire de ces jumeaux, et choisir quelle version correspond à la réalité. Au final, les choix des joueurs détermineront la force du lien qui unit Alyson et Tyler, et leur destin.

D'ores et déjà prévu pour être séquencé en trois chapitres, Tell Me Why optera tout de même pour un planning de sortie plus resserré que les précédentes productions chapitrés de DONTNOD, puisque Microsoft assure que tout le contenu du jeu sera disponible à l'été 2020, sur PC et Xbox One.