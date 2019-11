X019 : Pas de Xbox Scarlett durant l'événement selon Greenberg

Aaron Greenberg a tenu à mettre les points sur les "i" et les barres sur les "t" sur Twittter. A une question d'un internaute moderne, il a répondu de manière fort explicite et comme prévue diront certains, au sujet d'une certaine Xbox Scarlett durant le X019...

À voir aussi : PS5 et Xbox Scarlett : Pour CD Projekt RED, ça va être fantastique

La question était donc de savoir si la Xbox Scarlett, prochaine machine de guerre de Microsoft allait faire une petite apparition durant cet X019, ce à quoi le responsable marketing Xbox a répondu à peu près ceci :

Correct, next year is all about Project Scarlett, #X019 is all about the games!