Streets of Rage 4 nous emmène dans les coulisses de son développement en vidéo

Les amateurs de beat them all qui sent la sueur, le semelle pleine de sang et la ruelle malfamée l'attendent de pied ferme. Streets of Rage 4 est toujours en développement dans notre beau pays et Dotemu propose d'en apprendre un peu plus sur sa conception.

On a pu le voir tourner plusieurs fois, l'essayer, même. Mais que sait-on vraiment du développement de Streets of Rage 4, partenariat entre Dotemu, Guard Crush et Lizardcube ? Assez peu de choses, finalement.

Alors vous serez heureux de pouvoir rencontrer, à travers une nouvelle bande-annonce, le game designer Jordi Asensio, et les programmeurs Cyrille Lagarigue et Beausoleil Samson-Guillemette, qui expliquent ici quelles sont leurs influences, leurs façon de faire pour ressusciter une licence enfouie (et bafouée) depuis trop longtemps.

Streets of Rage 4 arrive sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch en 2020.