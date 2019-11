Death Stranding se lance au Japon : Carton plein ? Les chiffres

Dans un univers impitoyable tel que le nôtre, fait de suites et de remakes en tous genres, l'arrivée d'une nouvelle licence qui pèse, et résolument inédite, voilà qui devrait aiguiser l'appétit des joueurs curieux que vous êtes forcément un peu. Mais comment a été accueillit Death Stranding sur ses terres ? Réponse dans l'article ci-dessous.

Vous vous attendiez à une réponse simple ? Perdu ! comme souvent dans la vraie vie, la réalité est plus complexe que vous ne l'auriez cru. Les chiffres de ventes de l'archipel pour la trente-huitième semaine de l'année calendaire viennent de sortir du four de Game Data Library, et ils sont par conséquent encore chauds. Faites gaffe.

Ainsi, avec 185.909 exemplaires vendus au Japon entre le 4 et le 10 novembre, Death Stranding se hisse sans mal sur la première marche du Top 10 de la semaine, puisque l'éternel second, à savoir Luigi's Mansion 3, totalise 54.680 unités écoulées pour sa deuxième semaine de présence, soit 3,5 fois moins que l'heureux lauréat.

Excepté Knack la saucisse, Death Stranding n'est autre que le second meilleur lancement d'une nouvelle licence au Japon sur PlayStation 4, le jeu de Mark Cerny culminant à 322.083 exemplaires lors de sa sortie.

En revanche, sur l'échelle de Kojima, Death Stranding se situe bien en dessous des derniers épisodes de Metal Gear Solid, et pour cause : il faut du temps pour constituer des hordes de fans aussi dévoués, tout aussi certainement que Rome ne s'est pas faite en un jour. À titre de comparaison, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain comptait 472.893 ventes lors de sa première semaine de commercialisation en septembre 2015, contre 476.334 unités pour Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots au mois de juin 2008.

Nous voici en tous cas rassurés pour l'avenir de Kojima Productions, en espérant que le prochain titre s'avère au moins aussi surprenant que les aventures de Sam Bridges Porter...