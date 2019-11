PS5-Xbox Scarlett : Rockstar recrute pour des jeux dans de "vastes mondes ouverts," GTA 6 en vue ?

Il faut se rendre à l'évidence, la PS4 et la Xbox One seront bientôt de l'histoire ancienne. Au cours des derniers mois, de nombreux éditeurs et développeurs ont avoué être déjà en train de plancher sur des titres destinés à la prochaine génération de machines. Et de toute évidence, c'est également le cas chez Rockstar North.

Rockstar recrute très régulièrement des développeurs dans ses équipes situées aux quatre coin du monde. Si la plupart de ces annonces sont relativement classiques, certaines révèlent parfois des informations intéressantes au sujet des plans de la maison de Grand Theft Auto et Red Dead Redemption.

C'est le cas de l'annonce dont il est question aujourd'hui, annonce rattachée à un poste de "Animation Systems Programmer." Dans cette dernière, Rockstar North révèle chercher un ingénieur qui l'aidera à "développer des systèmes d'animation avancées pour de vastes jeux en monde ouvert qui mettent l'accent sur les personnages."

Plus loin dans cette même annonce, le studio écossais explique qu'un des objectifs de son équipe est de "repousser les limites en termes d'animation de personnages sur du hardware next-generation." Même si la chose paraissait déjà logique, cela confirme que Rockstar North, et plus généralement Rockstar Games, travaille sur des jeux en monde ouvert destinés à la PS5 et la Xbox Scarlett.

La question est désormais de découvrir l'identité des jeux sur lesquels planche Rockstar North. La série des Grand Theft Auto n'a pas eu le droit à un nouvel épisode sur PS4 et Xbox One. Selon toute vraisemblance, GTA 6 devrait donc sortir sur PS5 et Xbox Scarlett. Des rumeurs évoquent le développement d'un Bully 2 depuis plusieurs années. Si deuxième épisode il y a, il serait logique qu'il soit proposé sur les prochaines consoles.

Red Dead Redemption 2 est sorti relativement récemment. Mais il se pourrait malgré tout que Rockstar réfléchisse déjà à la suite de la série. Et il est également possible que l'éditeur américain planche également sur une toute nouvelle licence. Il apparaît en tout cas que Rockstar North planche sur de nouveau projets clairement ambitieux.

Sur quels titres travaille Rockstar North selon vous ? Qu'aimeriez-vous voir de la part du studio écossais ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.