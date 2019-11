Star Wars Jedi Fallen Order : Pas d'accès anticipé EA Access, pour une bonne raison ?

Tout est prêt pour que les amoureux de Star Wars puissent se jeter dans l'aventure pleine de Force concoctée par Respwan Entertainment. Tout ? Non, les joueurs qui, abonnés à l'EA Access, espéraient s'y mettre en avance vont devoir ronger leur frein.

À voir aussi : Star Wars L'Ascension de Skywalker : L'ultime bande-annonce est arrivée

C'était pourtant envisageable. Celles et ceux qui ont souscrit à l'EA Access et l'Origin Access auraient pu, comme pour d'autres productions Electronic Arts, bénéficier d'une version d'essai d'environ 10 heures avant la sortie.

Mais ce ne sera finalement pas le cas, comme l'a confirmé l'éditeur ce lundi 11 novembre :

Star Wars #JediFallenOrder launches this week! #EAAccess members get 10% off the game.



We've opted not to have early/timed access (Play First Trial), in part to reduce the risk of spoilers. Instead, EA Access members get these exclusive cosmetics!https://t.co/UQ1ZKzOvnh pic.twitter.com/tRV7rQjnQb