Luigi's Mansion 3 vs Death Stranding, Wii vs PS4, statistiques surprenantes britanniques

Chaque semaines, des classements de ventes de jeux arrivent des quatre coins du monde. Si ces derniers ne sont généralement pas palpitants, ils arrivent tout de même à contenir des surprises. Les derniers charts venus d'outre Manche en sont la preuve.

Comme chaque semaine, le dernier classement des ventes de jeux au Royaume Uni a été révélé. En parallèle à cette annonce, le site britannique Eurogamer a révélé quelques statistiques intéressantes, et même surprenantes, au sujet des ventes de certains de ces jeux.

Sorti le 8 novembre dernier, Death Stranding figure sans surprise dans les charts britanniques de la semaine dernière. Le premier jeu de Kojima Productions débute en effet à la deuxième place du classement. D'après les informations glanées par Eurogamer, les versions boîte de Death Stranding se sont un peu moins bien vendues que les versions physiques de Luigi's Mansion 3 pendant la semaine de lancement de ce dernier. À noter cependant que Luigi's Mansion 3 est sorti un jeudi, ce qui lui a donné une journée de plus sur le marché que Death Stranding qui est arrivé un vendredi.

Cela étant dit, la statistique la plus étonnante des derniers charts britanniques concerne Just Dance 2020. Le jeu de rythme d'Ubisoft est venu se placer à la 15e place du classement. Jusque là, rien de choquant. Ce qui surprend en revanche, c'est que la version Wii de Just Dance 2020 s'est mieux vendue que la version PS4 ou Xbox One.

D'après Eurogamer, 55% des exemplaires physiques de Just Dance 2020 vendus étaient des versions Switch. Et 21% des versions boîte du jeu vendues étaient des versions Wii. Selon le site britannique, ce pourcentage est supérieur à celui correspondant aux exemplaires PS4 et Xbox One de Just Dance 2020 vendus lors de la semaine de lancement du titre.

Cela permet donc de comprendre pourquoi Ubisoft continue de sortie les épisodes de Just Dance sur la vénérable Wii.