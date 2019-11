Legends of Runeterra : Le mode de jeu Expéditions arrivera avec la prochaine bêta

Quelques jours avant une nouvelle ouverture de phase de bêta pour Legends of Runeterra, Riot Games a annoncé l'arrivée d'un nouveau mode de jeu appelé Expéditions. Voici en quoi consistera ce mode.

Plusieurs semaines après sa première arrivée sur les serveurs, le prochain jeu de cartes de Riot Games aura sa prochaine session de bêta fermée dès demain. Avant sa sortie, l'éditeur a annoncé l'arrivée du mode de jeu Expéditions.

Comme présenté dans la vidéo ci-dessus (en anglais), ce mode de jeu plaira aux joueurs les plus stratèges. Le but sera de gagner plusieurs matchs en changeant son deck entre chaque match, parmi des sélections de cartes choisies au hasard qui forceront des adaptations de stratégie. Au bout de 7 victoires, le joueur recevra des récompenses encore plus intéressantes.

Pour arriver au bout, le joueur aura droit à une défaite, mais une seulement avant de remonter dans sa lignée de victoires. En revanche, le dernier match sera sans retour. Il y aura 3 expéditions par semaine

Plus tard dans la journée, Riot Games dévoilera également les notes de patch pour la nouvelle phase de bêta. En sus de proposer plus de contenu, l'éditeur devrait réaliser d'importants équilibrages ; plus de 40 cartes ont été annoncées changées pour la prochaine phase de bêta.

La prochaine bêta fermée de Legends of Runeterra commencera ce jeudi 14 novembre.