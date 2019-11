Hideo Kojima dans le Guinness World Records, ça donne envie de liker

Alors que vient de sortir son dernier projet en date et qu'il a achevé la tournée mondiale l'emmenant à la rencontre de ses fans, le papa de Metal Gear est devenu le détenteur d'un double record du monde.

À voir aussi : Death Stranding : La bande originale disponible (en deux fois)

Le World Strand Tour s'est terminé à Tokyo il y a quelques heures pour Hideo Kojima et l'équipe de Death Stranding. Durant le tout dernier événement consacré au jeu, diffusé en direct sur Twitch et visible ci-dessus, il a été récompensé officiellement par deux distinctions de la part du Guinness World Records.

Et cela a un rapport avec les réseaux sociaux :

Hideo Kojima receives the Guinness World Records, for the most followed Game director on Twitter and Instagram! #DeathStranding#TomorrowIsInYourHand#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/9NNAPtLz91 - Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 10 novembre 2019

Hideo Kojima entre dans le Guinness World Records en tant que réalisateur de jeux vidéo le plus suivi sur Twitter et Instagram !

Avec 2.813.385 followers sur Twitter et 888.539 sur Instagram au 8 novembre dernier, voilà donc le célèbre game designer définitivement dans la légende. Au vu du système likes de Death Stranding, cela donnerait envie de dire que la boucle est bouclée, mais aussi de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un objectif de vie et que le nombre de personnes ayant décidé de s'abonner à votre compte n'est ni un gage de surpuissance intellectuelle, de qualité de vie, ou de réussite. En outre, cela ne donne pas raison à tous vos propos. Le monsieur travaille dans l'industrie depuis plus de trente ans et il fait très bien son job, dans lequel il demeure véritablement inventif, c'est cela qui importe. Vaut mieux le dire parce qu'on ne sait jamais et que la vraie vie, bah c'est mieux.

Bref. Reste désormais une question : après ça, va-t-on enfin s'intéresser au record du nom le plus souvent répété dans les crédits ou au générique d'un jeu ? Je taquine : félicitations Hideo !

Death Stranding est disponible sur PS4 et arriver au troisième trimestre 2020 sur PC.